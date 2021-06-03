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Общество

Объявлен прием ходатайств о награждении медалями "Благотворитель земли Нижегородской"

01 июля 2021 14:47  [28] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объявлен прием ходатайств о награждении почетным дипломом "Благотворителю" и медалями "Благотворитель земли Нижегородской". Об этом сообщает Заксобрание региона.

Согласно информации, почетным дипломом награждаются граждане России, иностранные граждане и юридические лица, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в интересах Нижегородской области активную благотворительную деятельность.

Медалью "Благотворитель земли Нижегородской" первой, второй и третьей степени по представлению благотворительного совета ежегодно награждаются граждане, которые внесли значительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и муниципальных учреждений социально-культурного назначения на территории региона, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также детских, творческих и иных коллективов.

Прием ходатайств осуществляется с 1 июля по 1 сентября 2021 года с понедельника по пятницу - с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:48) во втором корпусе Кремля, кабинет 132.

При подготовке ходатайств рекомендуется ознакомиться с нормативными правовыми актами Нижегородской области, установленными формами документов и методическими материалами по их подготовке, доступными на официальном сайте регионального парламента.

СПРАВКА:

В 2004 году в целях осуществления взаимодействия органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области с участниками благотворительной деятельности и благотворительными организациями был создан постоянно действующий общественный и консультативный орган - благотворительный совет Нижегородской области.

Деятельность благотворительного совета направлена на популяризацию и пропаганду благотворительной деятельности в Нижегородской области, формирование позитивного общественного мнения о деятельности благотворителей, содействие в организации системы выявления и учета лиц и организаций, нуждающихся в благотворительных пожертвованиях, помощи добровольцев, иной поддержке и предоставлении информации о них потенциальным благотворителям.

В состав благотворительного совета входят представители законодательной и исполнительной власти региона, местного самоуправления, социально активного бизнеса, а также благотворительных организаций.

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Теги:
Благотворительность Законодательное собрание
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