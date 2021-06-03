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Общество

Поиски пропавшей в 2018 году Маши Ложкарёвой возобновятся на территории Кстовского района

01 июля 2021 17:45  [74] Общество

Фото: Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Поиски пропавшей почти три года назад Маши Ложкарёвой будут возобновлены 4 июля. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на руководителя нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтёр" Сергея Шухрина.

Напомним, 13-летняя девочка вечером 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок и бесследно пропала. По факту пропажи ребёнка возбудили уголовное дело по признакам убийства (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ). С момента пропажи Маши её поиск не прекращался весь последующий год. В этом было задействовано более 400 человек. В июле 2019 года поиск усилили по просьбе СУ СК по Нижегородской области.

18 июля 2019 года был задержан и заключён под стражу подозреваемый в убийстве девочки. На допросах мужчина в убийстве так и не признался и отказался давать показания. 20 апреля 2021г года обвиняемого в убийстве 13-летней Маши Ложкаревой Дмитрия Синицина приговорили к 19 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строго режима. тем не менее, мужчина не признался, где спрятал тело.

Сергей Шухрин рассказал, что в предстоящих поисковых мероприятиях будет задействовано около 30 добровольцев. Пропавшую девочку станут искать на заболоченном участке местности площадью примерно 300 кв. метров. Он уточнил, что действия волонтёров находятся в координации со Следственным комитетом по Нижегородской области.

"Местность там сильно заболочена, надеемся, что вода частично ушла после жары. У добровольцев будут металлолдетекторы, триммеры для покоса травы. Поиски пропавшей девочки продолжались все это время", - рассказал руководитель нижегородского ПСО "Волонтер".

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