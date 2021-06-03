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Общество

Нижегородские полицейские пресекают распространение поддельных сертификатов о вакцинации

02 июля 2021 08:36  [89] Общество

Фото: https://nnst1.gismeteo.ru/i

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские полицейские пресекают распространение поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает телекомпания "Волга" со ссылкой на управление МВД России по Нижнему Новгороду.

В частности, за подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года.

По словам начальника управления МВД России по Нижнему Новгороду Андрея Басова, состав преступления не зависит от того, получил человек права, которые положены только вакцинированным, или нет. Достаточно купить фальшивый сертификат или предъявить его.

Отмечается, что на фоне ажиотажа и желания заработать "легких" денег участились случаи якобы продажи поддельных сертификатов о вакцинации. На самом деле мошенники лишь предоставляют "историю" по продаже сертификатов. А когда граждане переводят им деньги на счет, они пропадают.

В настоящее время сотрудники нижегородской полиции проводят оперативные мероприятия по недопущению совершения любых противоправных действий в данной сфере.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан. В срок до 25 июля представители ряда профессий должны получить первый компонент вакцины, а до 25 августа - второй.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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