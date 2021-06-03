Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде

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Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства
Согласно информации, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
"На месте происшествия работает руководство прокуратуры области, экстренные службы, следственные органы", - напомнили в региональной прокуратуре.
Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило спасателям сегодня в 06:57. В результате инцидента произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок.
В результате ЧП пострадали три человека - мужчины в возрасте 41-ого, 44-х и 70-ти лет. Они находятся в тяжелом состоянии.
Эвакуированных жителей разместили в школе №76.
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