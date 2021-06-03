Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства

Согласно информации, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

"На месте происшествия работает руководство прокуратуры области, экстренные службы, следственные органы", - напомнили в региональной прокуратуре.

Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило спасателям сегодня в 06:57. В результате инцидента произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок.

В результате ЧП пострадали три человека - мужчины в возрасте 41-ого, 44-х и 70-ти лет. Они находятся в тяжелом состоянии.

Эвакуированных жителей разместили в школе №76.