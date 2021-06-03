Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 июля 2021 10:35  [69] Роспотребнадзор не рекомендует купаться в 9 озерах Нижнего Новгорода
02 июля 2021 09:34  [107] Первая лыжероллерная трасса протяженностью 870 метров появится в Арзамасе
02 июля 2021 09:11  [126] Лесной комплекс Нижегородской области переходит на единую цифровую платформу
02 июля 2021 08:36  [154] Нижегородские полицейские пресекают распространение поддельных сертификатов о вакцинации
01 июля 2021 18:40  [467] Жители многоквартирных домов в Выксе инициировали присоединение к программе нацпроекта "Жильё и городская среда"
01 июля 2021 18:25  [1452] Вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" закончились в Нижегородской области
01 июля 2021 17:45  [786] Поиски пропавшей в 2018 году Маши Ложкарёвой возобновятся на территории Кстовского района
01 июля 2021 17:37  [610] Штат преподавателей "Школы 800" укомплектован на 90%
01 июля 2021 17:11  [359] Более 24,5 тысячи жителей районов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья"
01 июля 2021 16:41  [379] Чиновника в Красных Баках привлекли к ответственности за несанкционированную свалку
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в 9 озерах Нижнего Новгорода

02 июля 2021 10:35  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в 9 озерах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, по состоянию на 1 июля сотрудниками ведомства были отобраны более 420 проб воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.

Так, в настоящее время превышения по микробиологическим показателям обнаружены: на Третьем озере Щелоковского хутора (Советский район), озере парка имени 777-летия г. Нижнего Новгород, озере ПКиО по ул. Смирнова (Автозаводский район), озерах Светлоярское (оба пляжа), озерах Лунское и Пестичное (Сормовский район), озерах Мещерское, Больничное, Сортировочное (Канавинский район).

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в этих водных объектах.

Ранее сообщалось, что неделю назад превышения по микробиологическим показателям были выявлены только на одном озере города.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
пляжи Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph