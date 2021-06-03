Роспотребнадзор не рекомендует купаться в 9 озерах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в 9 озерах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, по состоянию на 1 июля сотрудниками ведомства были отобраны более 420 проб воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.

Так, в настоящее время превышения по микробиологическим показателям обнаружены: на Третьем озере Щелоковского хутора (Советский район), озере парка имени 777-летия г. Нижнего Новгород, озере ПКиО по ул. Смирнова (Автозаводский район), озерах Светлоярское (оба пляжа), озерах Лунское и Пестичное (Сормовский район), озерах Мещерское, Больничное, Сортировочное (Канавинский район).

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в этих водных объектах.

Ранее сообщалось, что неделю назад превышения по микробиологическим показателям были выявлены только на одном озере города.