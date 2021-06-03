Возникновение ЧС возможно в Нижегородской области из-за ливня и града 2 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Возникновение ЧС возможно в Нижегородской области из-за ливня и града 2 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, синоптики прогнозирую ливни, град, грозы в течение дня 2 июля и с сохранением такой погоды ночью.

В этой связи повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач. Также может быть увеличено количество ДТП в регионе, затруднена работа транспорта. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Ранее сообщалось, что умеренно теплая погода сменяет аномальную жару в Нижегородской области.