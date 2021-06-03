СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Сейчас следователи совместно со следователями-криминалистами и экспертами работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр и организуя допрос очевидцев произошедшего. Сотрудникам СК предстоит установить причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде увеличилось до четырех. Три мужчины находятся в тяжелом состоянии, еще один 81-летний пенсионер доставлен в больницу для планового обследования.

Напомним, что губернатор региона Глеб Никитин поручил оказать помощь всем пострадавшим. Жильцы дома размещены в школе №76, где для них организовано горячее питание и работают психологи. Решается вопрос о возможности жильцов вернуться в свои квартиры.