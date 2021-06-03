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Банк "Открытие": более половины жителей ПФО выступают против нового локдауна

02 июля 2021 12:00  [56] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": более половины жителей ПФО выступают против нового локдауна. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком в период с 25 по 30 июня.

Согласно информации, 54% опрошенных жителей Приволжья считают, что новый локдаун убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения, еще 31% не видят для него никаких медицинских оснований. 57% респондентов округа отрицательно относятся к решению пускать в кафе и рестораны только вакцинированных и переболевших по QR-коду. 39% жителей ПФО уже вакцинировались от COVID-19 или собираются сделать это в ближайшее время. .

О том, что уже вакцинировались от COVID-19, заявили 17% респондентов округа, при этом наибольшая доля привитых в Москве и Московской области (27%), наименьшая - на Северном Кавказе (13%) и в Сибири (16%). Еще 22% сообщили, что собираются сделать прививку от СOVID-19 в ближайшее время и при необходимости ревакцинироваться.

Более четверти респондентов (28%) еще не определились, будут ли они прививаться. 34% опрошенных жителей ПФО пока не собираются вакцинироваться от коронавируса.

Большинство жителей округа, так же, как и россиян в целом, выступают против нового локдауна. 54% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. 31% респондентов ПФО полагает, что для нового локдауна в регионе нет никаких медицинских оснований. Такой точки зрения придерживаются 36% жителей Сибири, 35% - Северного Кавказа и только 18% в Москве и Московской области.

Всего 15% опрошенных жителей округа поддерживают идею нового локдауна регионе, считая, что только так можно остановить рост заражений. Больше всего фанатов карантина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%) а также в Москве и Подмосковье (28%).

57% респондентов Приволжья отрицательно относятся к решению пускать в кафе и рестораны только вакцинированных и переболевших по QR-коду. Они полагают, что это бессмысленно с медицинской точки зрения и добьет ресторанный бизнес. 29% отнеслись к такой мере нейтрально, поскольку редко ходят в кафе и рестораны. По мнению 14%, это правильное решение, потому что безопасность превыше всего.

Лишь 12% опрошенных жителей ПФО согласны заменить вакцину страховкой, покрывающей затраты на лечение COVID-19. При этом 51% не готовы пойти на такую замену, а 37% заявили, что все зависит от цены подобной страховки.

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