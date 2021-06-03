Максимальный класс пожароопасности установится в ряде районов Нижегородской области до 5 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" сообщают, что с 3 по 5 июля в отдельных районах региона сохранится высокая (IV класс) пожароопасность лесов и торфяников. В частности, в Арзамасском, Лысковском, Сергачском, Чкаловском, Воскресенском и других районах области.

Более того, местами по юго-востоку региона ожидается повышение пожарной опасности до чрезвычайного уровня (V класс). В связи с этим сохраняется запрет на посещение лесов. В связи с этим сохраняется запрет на посещение лесов.

В этот период прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также опасность распространения огня на населенные пункты и линии электропередач и связи.

Специалисты ведомства рекомендуют населению быть предельно осторожными: не жечь сухую траву, не жарить шашлык в лесопарковой зоне, быть осторожным при курении вблизи зеленых насаждений. А при обнаружении очага природного пожара необходимо соблюдать осторожность и оперативно вызвать пожарных или же сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23.

В соответствии с КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима предусмотрены административные штрафы и даже уголовная ответственность.

Напомним, что в период аномальной жары в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд 1917 года.