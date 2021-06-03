Проект по селективной пайке стартует на АПЗ в ноябре 2021 года Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Проект по внедрению автоматизированной технологии селективной пайки стартует на АО "АПЗ" в ноябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, на предприятии уже капитально отремонтированы помещения участков.

Промывочная машина, изготовленная на заводе, также готова к эксплуатации. Осталось закупить оборудование для селективной пайки. Договор на его поставку подписан, ожидаемый срок – начало ноября 2021 года.

Целью проекта является повышение производительности труда и снижение себестоимости изделий.

В основе проекта лежит организация трех участков, расположенных последовательно согласно техпроцессу. Первый – монтажный, где будет проводиться подготовка печатных плат – это и есть модуль "люди". Второй – сама роботизированная установка селективной пайки – модуль "роботы". И третий – промывка печатных плат с помощью промывочной машины – модуль "машины".

"Постоянно растущие требования к повышению качества продукции, уменьшению длительности производственного цикла ведут к сокращению ручного труда и автоматизации производства. Селективная пайка – одна из таких автоматизированных технологий. Это процесс избирательной пайки отдельных электронных компонентов на печатную плату, что сейчас пока делается вручную", - отмечается в сообщении завода.