Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
02 июля 2021 15:07  [66] Сервис "Голосовой помощник 122" запущен в семи пилотных регионах
02 июля 2021 14:15  [96] Банк "Открытие" стал лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России"
02 июля 2021 14:05  [101] Проект по селективной пайке стартует на АПЗ в ноябре 2021 года
02 июля 2021 12:00  [144] Банк "Открытие": более половины жителей ПФО выступают против нового локдауна
01 июля 2021 10:32  [409] Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ достигла 44,6 млрд рублей за пять месяцев
01 июля 2021 09:40  [466] Нижегородскую программу развития агротуризма планируется представить правительству России
30 июня 2021 15:19  [2553] Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домовладений в Нижегородской области
30 июня 2021 13:11  [442] ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards
30 июня 2021 12:41  [1080] Более 200 новых станций сотовой связи появится в Нижегородской области в этом году
30 июня 2021 12:04  [432] ВТБ ускорил открытие счета для обществ с ограниченной ответственностью
Бизнес

Банк "Открытие" стал лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России"

02 июля 2021 14:15  [96] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" стал лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, социальный проект #Немаловажный банка "Открытие", запущенный в 2020 году для поддержки предпринимателей во время пандемии, получил награду в категории "Поддержка малого и среднего бизнеса".

Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 прошлого года бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк "Открытие". Партнером проекта был выбран холдинг "Национальная Медиа Группа", который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы.

Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк "Открытие" смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.

В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей. Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ — клиентов любых банков, а не только банка "Открытие".

Также за проект #Немаловажный были награждены партнеры "Открытия" — OMD Media Direction и "Национальная Медиа Группа".

Программа и форум "Лучшие социальные проекты России" — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. К участию в программе принимаются проекты в сфере корпоративной социальной ответственности, реализованные или действующие на территории РФ с 2010 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph