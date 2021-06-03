Более 15 нижегородских многодетных семей получили участки под ИЖС во II квартале 2021 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 15 многодетных семей получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в Нижегородской области во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этот период министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области провело жеребьевки для 18 многодетных семей по выбору земельных участков для ИЖС.

В результате были распределены 10 земельных участков среди многодетных семей, имеющих 3-5 детей, и 8 земельных участков - среди семей, имеющих 6 и более детей.

"В текущем году министерство активно проводило работу по сокращению очереди на выдачу земельных участков под ИЖС многодетным семьям. На данный момент многодетным семьям, имеющим шесть и более детей и стоявшим на учете в министерстве, предоставили бесплатно в собственность земельные участки", – отметил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Напомним, земельные участки предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно. Для многодетных семей, имеющих 3-5 детей, размеры участка установлены от 600 до 1 500 кв. м., для семей, имеющих 6 и более детей, размеры участка установлены от 1 000 до 3000 кв. м.

По информации минимущества региона, наиболее востребованы участки в Нижнем Новгороде, Дхержинске, Арзамасе, Богородском, Кстовском, Балахнинском и Борском районах.

Напомним, Управление Росреестра расширило перечень участков для жилищного строительства на территории Нижегородской области.