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Общество

Литературный перекресток с героями книг Аркадия Гайдара появится в Арзамасе

02 июля 2021 14:37  [87] Общество
Проектная документация благоустройства

Проектная документация благоустройства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Литературный перекресток с героями книг Аркадия Гайдара появится в Арзамасе. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов в ходе выездного совещания на объекте. В мероприятии также принял участие депутат Заксобрания Евгений Лебедев.

Согласно информации, благоустройство данной территории ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В настоящее время на территории завершились земляные работы и устройство инженерных сетей, ведется асфальтирование и установка бордюров. После укладки брусчатки здесь появится ряд арт-объектов, в том числе посвященных творчеству Гайдара: "Голубая чашка", "Горячий камень".

Также планируется провести озеленение перекрестка и оборудовать его декоративными светильниками. На территории всего перекрестка будет действовать Wi-Fi зона. Все работы оцениваются в 74 млн рублей.

"Судя по проекту, это общественное пространство будет одним из самых универсальных и качественных мест не только отдыха, но и просвещения горожан и гостей Арзамаса. У него прекрасный потенциал в виде концентрации музеев на одной площади", - подчеркнул Евгений Лебедев.

Напомним, что в рамках благоустройства на территории также появятся: амфитеатр, уличный вернисаж и болларды "гуси".

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Теги:
Арзамас Благоустройство Парки
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