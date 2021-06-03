Свыше 13 тысяч заявлений на прием в первые классы поступило в нижегородские школы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свыше 13 тысяч заявлений на прием в первые классы поступило в школы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На настоящий момент запись в первые классы закончилась для детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, и детей, обладающих первоочередным и преимущественным правом на поступление.

"На сегодняшний день в 1 класс подано 13 626 заявлений по прописке. Всего план приема – 14 368 мест для первоклассников", - сказал директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко.

До 6 июля школы должны опубликовать сведения о количестве оставшихся мест на своем сайте.

Прием заявлений от родителей первоклассников, проживающих не по прописке, также стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Родители смогут подать заявку на портале Госуслуг, прийти с заявлением в МФЦ или обратиться лично в школу.

Планируется, что 1 сентября в Нижнем Новгороде откроются 145 школ.