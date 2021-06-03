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"Единая Россия" направит в правительство предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации

03 июля 2021 09:03  [77] Общество

Обсуждение программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом состоялось на площадке "Единой России". Ведущие эксперты в области здравоохранения озвучили предложения по повышению эффективности такой реабилитации.

Актуальность этого направления многократно возросла в период пандемии, подчеркнул главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко.

"Президент объявил о создании программы реабилитации, на нее будет выделено 100 млрд рублей, поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования", - сказал Денис Проценко.

Система подготовки кадров в сфере реабилитации отработана еще не до конца, имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в Министерстве труда, подчеркнул президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Изменений требует и действующее законодательство в сфере реабилитации - оно не отвечает современным запросам, отметил эксперт.

"В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной", - подчеркнул Александр Румянцев.

Важно не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации, особенно в период пандемии, отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, директор "Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ" Ирэна Погонченкова.

"Вопрос цифровизации должен быть поставлен в первую очередь для медицины, а уже по завершению можно проводить проактивную работу по информированию наших граждан", - считает она.

Существуют и инфраструктурные проблемы - в стране принципиально отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Первый же этап должен начинаться уже в стационаре, подчеркнула главврач городской клинической больницы №52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко.

"Неважно, это многопрофильный стационар или это специализированное учреждение - междисциплинарная команда должна принимать в этом участие, начиная с первых дней пребывания пациента со своим диагнозом", - сказала она.

При переходе на второй этап реабилитации нужно учитывать интересы пациента, однако маршрутизацией должны заниматься врачи.

"Третий этап идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям", - подчеркнула Марьяна Лысенко.

Обеспечение третьего этапа можно попробовать частично решить за счет телемедицинских проектов, которые получили активное развитие в период пандемии, отметила она.

Развитие телемедицины поможет, в том числе, жителям отдаленных населенных пунктов постоянно находиться под наблюдением врача, уверен доктор медицинских наук, первый зампредседателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов. В частности, в отдельных регионах применяют так называемые "Чемоданы здоровья" — в них есть пульсоксиметр, тонометр, холтер, глюкометр.

"Все это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача. Такие чемоданы могут использоваться на третьей стадии реабилитации, в том числе у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Все данные передаются онлайн. Это важно для сельской местности, где вопрос стоит особенно остро", - сказал Дмитрий Хубезов.

Сегодня подобные девайсы "стремительно дешевеют", и по сути весь этот чемоданчик "сможет уместиться в обычном браслете", пояснил он.

Предложения экспертов учтут при подготовке программы реабилитации, отметил замглавы Минздрава Евгений Камкин.

"Нам бы хотелось, чтобы сейчас мы вместе с вами, с профессиональным сообществом при доработке этой программы учли все ваши предложения и замечания, которые звучали в ходе сегодняшней дискуссии. Надеемся, эти замечания позволят сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе с вами, соответственно до 2026 года", - подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов, определение приоритетных направлений программы реабилитации после коронавируса - задача, которую необходимо решить с одной стороны достаточно быстро, с другой - максимально ответственно.

"Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что на реализацию программы реабилитации будут выделены серьезные средства, а значит важно в режиме диалога с представителями медицинского сообщества определить максимально эффективные лечебные мероприятия в рамках программы. Мы должны максимально ответственно подойти к обсуждению, ведь речь идет о самой главной ценности - жизни и здоровье людей", - заявил Юрий Балашов.

Напомним, на Съезде "Единой России" 19 июня Президент поручил партии и Правительству разработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для переболевших коронавирусом и выделить на нее не менее 100 млрд рублей.

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Теги:
Единая Россия Коронавирус
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