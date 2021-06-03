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Культура и отдых

Фотовыставку к 800-летию Нижнего Новгорода открыли в Москве

03 июля 2021 11:12  [48] Культура и отдых
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фотовыставку к 800-летию Нижнего Новгорода открыли в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нжегородской области.

Экспозиция "100% настоящая Россия" размещена на Старом Арбате (ул. Арбат, 23). На стендах представлены более 30 изображений с достопримечательностями города, среди которых Нижегородский кремль, ярмарка, Чкаловская лестница, виды на Стрелку при слиянии Волги и Оки, а также знаменитые нижегородские закаты.

Губернатор Глеб Никитин обратил внимание, что к юбилею столицы Приволжья проводится большая работа по обновлению важнейших достопримечательностей.

"Нижний Новгород станет комфортнее для жителей и гостей, сохраняя при этом историческую идентичность и облик, формировавшийся веками. Фотовыставка позволяет уже сейчас увидеть ключевые объекты глазами талантливых фотографов. Уверен, что она не оставит равнодушными как москвичей, так и гостей столицы", - сказал Глеб Никитин.

Для фотовыставки свои работы предоставили нижегородские фотографы: Никита Духник, Влад Заулин, Александр Ивасенко, Андрей Орехов, Дима Четыре и Роман Бородин.

Фотовыставка "100% настоящая Россия" продлится до 18 июля включительно.

Напомним, что 21 июня в парке "Зарядье" в Москве прошло торжественное открытие часов обратного отсчёта до юбилея Нижнего Новгорода.

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Теги:
800-летие Выставка
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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