Нижегородским детям-сиротам уже закуплено 235 квартир в 2021 году Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородским детям-сиротам уже закуплено 235 квартир в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Из них 13 жилых помещений приобретено непосредственно в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, госконтракты заключают органы местного самоуправления и областное министерство соцполитики.

На эти цели уже направлено свыше 87 млн рублей. Всего же в облбюджете заложено более 1 млрд рублей, что на 18 млн больше прошлогоднего.

В течение года планируется приобрести в общей сложности 610 квартир.

Отмечается, что жилые помещения детям-сиротам предоставляются по достижении ими 18 лет. Площадь квартиры не может быть менее 30 кв. м без учета лоджий и балконов. В квартире должна быть установлена сантехника, кухонное оборудование, должен быть сделан ремонт.

Ранее сообщалось, что дополнительные меры поддержки детей-сирот введены в Нижегородской области.