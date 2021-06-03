НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Несовершеннолетних в Ваче проинформируют о возможностях летней работы. Об этом сообщают в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
Информационный день в местном центре занятости проведут 5 июля.
В частности, юным соискателям представят наиболее востребованные специальности на территории муниципалитета. Также им помогут самоопределиться на рынке труда и дадут рекомендации по выбору направлений деятельности, профессий с учётом возможностей рынка и потребностей детей, а также положения на рынке труда в регионе.
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