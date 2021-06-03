Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов проведет личный прием граждан Политика

Дмитрий Краснов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов проведет личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, прием пройдет 27 июля с 10:00. Он состоится по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2. и пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Нижегородцы смогут задать вопросы Дмитрию Краснову, координирующему работу органов исполнительной власти по следующим направлениям:

взаимодействие губернатора и правительства Нижегородской области, иных органов исполнительной власти региона с правоохранительными органами, а также с органами судебной власти и органами прокуратуры - в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти области;

представление интересов губернатора и правительства Нижегородской области в государственных органах, правоохранительных органах, органах прокуратуры - в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти региона;

реализации государственной политики в области архивного дела;

реализация полномочий правительства Нижегородской области в области обеспечения общественной, экономической, информационной безопасности, правопорядка, противодействия терроризму, экстремизму и коррупции, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории региона, а также организации и обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения реализации полномочий в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну;

организационное обеспечение деятельности мировых судей Нижегородской области, их аппаратов, финансового обеспечения государственных нотариальных контор, юридических консультаций;

реализация полномочий правительства Нижегородской области в рамках заключенного соглашения между министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и правительством региона. Оно касается передачи министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от ЧС и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера;

реализация концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р;

реализация на территории Нижегородской области полномочий, переданных Российской Федерацией, на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

оперативное обеспечение выполнения решений, имеющих особо важное и первоочередное значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности, затрагивающих все сферы жизнеобеспечения населения Нижегородской области.

Желающим записаться необходимо обратиться в приемную граждан по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.