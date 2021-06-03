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Режим повышенной готовности введен в Нижегородском районе из-за опасного склона. Об этом говорится в постановлении администрации города.
Согласно документу, с 29 июня в границах участка склона по ул. Казанская набережная, пл. Сенная, Казанский съезд установлена зона повышенной готовности.
Рекомендовать ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" рекомендовано незамедлительно провести предупредительные меры безопасности по ограждению территории в границах зоны режима повышенной готовности, а также организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием склона.
Также необходимо организовать выполнение работ по укреплению склона.
Контроль за исполнением постановления установлен за первым заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Дмитрием Сивохиным.
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