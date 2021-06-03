Режим повышенной готовности введен в Нижегородском районе из-за опасного склона Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Режим повышенной готовности введен в Нижегородском районе из-за опасного склона. Об этом говорится в постановлении администрации города.

Согласно документу, с 29 июня в границах участка склона по ул. Казанская набережная, пл. Сенная, Казанский съезд установлена зона повышенной готовности.

Рекомендовать ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" рекомендовано незамедлительно провести предупредительные меры безопасности по ограждению территории в границах зоны режима повышенной готовности, а также организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием склона.

Также необходимо организовать выполнение работ по укреплению склона.

Контроль за исполнением постановления установлен за первым заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Дмитрием Сивохиным.