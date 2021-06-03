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Бизнес

Клиенты группы банка "Открытие" теперь могут открывать брокерские счета за 5 минут

05 июля 2021 10:03  [69] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Клиенты группы банка "Открытие" теперь могут открывать брокерские счета за 5 минут и пополнять их без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, "Открытие Брокер" и банк "Открытие" продолжают комплексно улучшать клиентский сервис. Сразу после дистанционного открытия счета в "Открытие Брокер" у инвесторов появилась возможность оформить Opencard банка "Открытие", которая позволяет пополнять брокерский счет без комиссии и получать повышенный кешбэк с покупок. При этом клиенты банка "Открытие" теперь могут открыть брокерский счет в интернет-банке всего за 5 минут.

"Открытие Брокер" значительно улучшил сервис дистанционного открытия счета. Помимо упрощения процедуры регистрации и ускорения обработки анкеты, инвесторы получили возможность оформить заявку на доставку Opencard банка "Открытие", которая предлагает множество полезных сервисов. Для этого клиенту достаточно выбрать адрес доставки в более чем 500 городах России и нажать одну кнопку, после чего с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.

Преимущества Opencard:

  • Пополнение брокерского счета без комиссии в мобильном приложении или интернет-банке.
  • 500 бонусных рублей в подарок при общих тратах по карте от 10 000 рублей.
  • Кешбэк до 3% на все покупки.
  • Переводы в другие банки без комиссии по номеру телефона (СБП).
  • Скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru.
  • Возможность получения статуса "Плюс" или "Премиум" при размещении определенного объема средств на счетах, в том числе брокерских, в группе банка "Открытие".

Банк "Открытие" также усовершенствовал процедуру открытия брокерского счета через интернет-банк и приложение банка – теперь после начала процедуры регистрации требуется порядка 5 минут. Отметим, что раньше новый счет открывался только на следующий день.

"Создавать удобные и востребованные сервисы для клиентов банка и группы - наш абсолютный приоритет. Мы предельно упростили процедуру оформления дебетовой карты Opencard при открытии брокерского счета. Теперь всеми её преимуществами и возможностями могут воспользоваться и наши клиенты-частные инвесторы", - отметил заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие" Алексей Перов.

"Инвестиционный бизнес группы "Открытие" переживает бурный рост на фоне активного развития дистанционных сервисов в интересах клиентов, а также за счет цифровизации большинства процессов. Возможность оформления карты банка "Открытие" сразу после открытия счета, вкупе с удобным и быстрым открытием и пополнением счета через интернет-банк, выводит удобство пользования нашими услугами на принципиально новый уровень. Это существенно ускорит выход новых инвесторов на биржу и позволит им оперативно отыгрывать рыночные идеи. Надеемся, что новый функционал понравится клиентам группы "Открытие", – говорит генеральный директор "Открытие Брокер" Юрий Маслов.

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Теги:
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