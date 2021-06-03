"Огромное значение в современном мире имеет поддержка семейных ценностей", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем семьи, любви и верности.

"Этот праздник стал прекрасным поводом еще раз сказать спасибо своим самым близким людям: женам, мужьям, детям, мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Семейная жизнь требует от каждого человека серьезного вовлечения и участия, ежедневного и подчас кропотливого труда. Мы знаем, как непросто построить дом, но не менее сложно выстроить гармоничные отношения в своей семье. Каждый счастливый брак – это большая созидательная работа. Мне хочется поблагодарить всех, кто вкладывает в семью свою душу, оберегает ее и помогает родным", - говорится в его поздравлении.

"Огромное значение в современном мире имеет поддержка семейных ценностей. За последний год по инициативе президента России в нашей стране был реализован целый комплекс мер по поддержке семей с детьми. Особое внимание уделяется этим вопросам при реализации национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда". Строятся новые школы и детские сады, появляются новые образовательные пространства. Более комфортным для семей с детьми становится и Нижний Новгород. Подготовка к 800-летию города включает в себя создание новых мест, где родителям с детьми будет интересно и весело провести время", - добавил глава региона.

"Особые слова благодарности хочется сказать многодетным родителям. В 2021 году нас в регионе насчитывается почти 27 800 таких семей, это на тысячу больше, чем год назад. Все больше людей чувствует себя уверенными, чтобы сделать следующий шаг в развитии своей семьи. В этот праздник желаю всем семьям мира и добра! Пусть царят в ваших домах любовь и взаимопонимание", - резюмировал Глеб Никитин.