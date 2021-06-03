Площадь Советскую в Нижнем Новгороде благоустроят в 2022 году Общество

Концепция благоустройства Фото: с сайта Среда800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Площадь Советскую в Нижнем Новгороде планируется благоустроить в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

"В следующем году будем благоустраивать. Проект достойный", - написал он.

Площадь Советская будет благоустроена в рамках программы "Среда 800". Ранее архитектурным бюро ТМ была подготовлена концепция.

Разработчики концепции сделали выбор в пользу советской эстетики. Существующие "отголоски прошлого" (мозаики на фасадах жилых домов, характерное мощение советской эпохи, мемориал ветеранам ВОВ) было решено подчеркнуть новыми объектами. Основой стилевой концепции стали образы позднего советского модернизма, характерные для эпохи формирования района, такие как лаконичные павильоны из бетона и стекла, яркие афиши.

Площадь предлагается разделить на три функциональные зоны: парадно-событийную, рыночную и транзитную, соединяющую первые две, а также сквер. Вдоль центрального прогулочного маршрута проектное бюро ТМ предлагает поставить столы для настольных игр. Поскольку раньше на месте площади были кукурузные поля, разработчики концепции предлагают посадить на этом маршруте декоративную кукурузу.

С полной концепцией можно познакомиться здесь.