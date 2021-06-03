Глеб Никитин получил вторую дозу вакцины от COVID-19 Общество

Глеб Никитин Фото: Instagram/Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети Instagram.

"Накануне получил вторую дозу вакцины. Ревакцинировался", - написал Глеб Никитин.

При этом он добавил, что все время чувствовал себя отлично, побочных реакций не наблюдалось.

Напомним, что 18 июня Глеб Никитин прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины.

29 июня мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев привился от коронавируса.