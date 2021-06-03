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Общество

Режиссёр Владимир Меньшов умер от коронавируса

05 июля 2021 12:26  [1] Общество

Фото: Instagram дочери Владимира Меньшова - Юлии Меньшовой

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Выдающийся советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий Владимир Меньшов скончался 5 июля. Об этом сообщается на сайте "Мосфильма".

В сообщении уточняется, что Владимир Валентинович умер от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 81 год.

"Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - написано на сайте.

26 июня стало известно, что у режиссёра диагностирован коронавирус, и на днях самочувствие его ухудшилось - он был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ. Сегодня утром сердце Меньшова остановилось.

Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), член Союза кинематографистов РФ, лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" - за кинокартину "Москва слезам не верит" (1981).

Дата, время и место прощания с кинорежиссёром будут обнародованы позднее.

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Теги:
Кинематограф Некролог
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