Режиссёр Владимир Меньшов умер от коронавируса

Фото:
Выдающийся советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий Владимир Меньшов скончался 5 июля. Об этом сообщается на сайте "Мосфильма".
В сообщении уточняется, что Владимир Валентинович умер от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 81 год.
"Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - написано на сайте.
26 июня стало известно, что у режиссёра диагностирован коронавирус, и на днях самочувствие его ухудшилось - он был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ. Сегодня утром сердце Меньшова остановилось.
Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), член Союза кинематографистов РФ, лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" - за кинокартину "Москва слезам не верит" (1981).
Дата, время и место прощания с кинорежиссёром будут обнародованы позднее.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+