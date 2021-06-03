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Пять человек погибли на водоемах Нижегородской области за выходные. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, 3 июля утонул 26-летний мужчина в акватории р.Ока в н.п. Окулово Павловского района.
В 19:10 того же дня поступило сообщение о происшествии на воде на озере Силикатное в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Из воды было извлечено тело мужчины, личность которого пока не установлена.
В 20:30 из реки Ока в Автозаводском районе Нижнего Новгорода достали еще одного неустановленного мужчину. Сейчас его тело передано сотрудникам полиции, устанавливаются обстоятельства его гибели.
Также 3 июля, в субботу из озера Стоило в г. Горбатов Павловского района работники спасательного отряда извлекли тело 36-летнего мужчины.
В воскресенье, 4 июля поступило сообщение о происшествии на пруду на базе отдыха "Славная вотчина" в селе Большое Мокрое Кстовского района. Там было обнаружено тело 29-летнего мужчины.
Всего с начала купального сезона на воде погибли 42 человека, в том числе 7 детей. Все погибшие находились в местах, не оборудованных для купания.
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