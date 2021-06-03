Количество случаев пневмонии с тяжёлой степенью поражения лёгких снизилось в три раза в Нижегородской области Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В первом полугодии 2021 года в Нижегородском областном клиническом диагностическом центре проведено около 11 тысяч КТ-обследований нижегородцев для диагностики, контроля лечения и восстановления после перенесенного COVID-19. Об этом сообщила главный врач НОКДЦ Ольга Гудушина.

Отмечается, что за это время тяжёлая форма пневмонии была диагностирована лишь у 747 обследованных. Тем не менее, после небольшого спада в апреле-мае, уже в июне количество обследованных с помощью компьютерной томографии нижегородцев возросло до 1 706 человек.

По сравнению со статистикой 2020 года, количество случаев с тяжёлой степенью поражения лёгких снизилось почти втрое - с 17,1% до 6,9%. При этом количество клинически необоснованных КТ-обследований уменьшилось более чем на 10%, отметила главврач НОКДЦ.

Кроме того, в полтора раза увеличилось число пациентов с COVID-19, у которых по результатам КТ диагностируется лёгкая степень поражения лёгких, независимо от того, в какой форме протекало заболевание.

Ольга Гудушина рассказала, что компьютерная томография пациентов c коронавирусом по-прежнему выполняется круглосуточно, сотрудники работают в три смены. Медперсонал вакцинирован, и коллективный иммунитет в диагностическом центре достигает 70%.

В нижегородском минздраве напомнили: чтобы защитить себя и своих близких от COVID-19, необходимо соблюдать все рекомендованные меры профилактики, а главным средством защиты остаётся прививка.

Ранее сообщалось, что более 70 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступило в Нижегородскую область. А вот запасы вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" в регионе на днях закончились.