Новое оборудование стоимостью около 1 млн рублей поступило в Спасскую ЦРБ Общество

Фото: Спасская ЦРБ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Спасскую центральную районную больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование - автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов. Сумма закупки составила 950 тыс. рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Главный врач Спасской ЦРБ Андрей Ганенков рассказал, что такая установка поступила в больницу впервые. Он отметил, что дезинфекция эндоскопов - это очень важный этап подготовки инструмента к работе, поскольку от этого зависит безопасность пациента, точность картины диагноза и дальнейшее лечение, выздоровление пациента.

"Дезинфекция с использованием автоматизированного репроцессора дает уверенность как пациенту, так и его лечащему врачу, в том, что для обследования используется безопасное оборудование", - добавил медик.

Кроме того, в Спасской ЦРБ запланирован капитальный ремонт на сумму 25 млн рублей. А в скором времени в больницу будет поставлен автомобиль "Соболь" стоимостью около 1 млн рублей. Это один из 139 автомобилей, приобретаемых в этом году для медорганизаций области.

В региональном правительстве напомнили, что в 2021 году в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области" предусмотрен капитальный ремонт 61 учреждения на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является ключевым направлением нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что почти 150 млн рублей направят на модернизацию медлабораторий в Нижегородской области. Новое оборудование поступит в инфекционные больницы №2 и №23 Нижнего Новгорода, Нижегородский СПИД-центр, Борскую, Городецкую, Шахунскую и Лысковскую центральные районные больницы, городскую больницу №2 Дзержинска и центральную городскую больницу Арзамаса.