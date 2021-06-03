Около 5 тысяч гидрантов проверили сотрудники МЧС и Нижегородский водоканал Общество

Фото: пресс-служба компании

Около 5 тысяч гидрантов проверили сотрудники МЧС и АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, сотрудники водоканала и пожарные оценили работу каждого из 4735 гидрантов Нижнего Новгорода, находящихся на обслуживании предприятия.

Отмечается, что устройства пожаротушения проверяют на целостность крышки самого колодца, а также на правильность установки корпуса гидранта, оценивают доступ к колодцу и наличие указателя места расположения, который помогает пожарным бригадам быстро подключиться, не тратя время на поиск.

Кроме этого, специалисты замеряют давления воды, чтобы в случае использования гидранта напор был достаточным для быстрого пожаротушения.

"Для Нижегородского водоканала работа с гидрантами в числе приоритетных, так как в случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей. Проверка помогает вовремя выявить и устранить неисправности. Так в ходе плановых работ за первое полугодие 2021 года было заменено 67 гидрантов", - отметил первый заместитель генерального директора АО "Нижегородский водоканал" Михаил Шмелев.

Проверка гидрантов проводится два раза в год. Кроме того, после каждого использования гидранта его тестируют на работоспособность.