Около 5 тысяч гидрантов проверили сотрудники МЧС и Нижегородский водоканал

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Около 5 тысяч гидрантов проверили сотрудники МЧС и АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, сотрудники водоканала и пожарные оценили работу каждого из 4735 гидрантов Нижнего Новгорода, находящихся на обслуживании предприятия.
Отмечается, что устройства пожаротушения проверяют на целостность крышки самого колодца, а также на правильность установки корпуса гидранта, оценивают доступ к колодцу и наличие указателя места расположения, который помогает пожарным бригадам быстро подключиться, не тратя время на поиск.
Кроме этого, специалисты замеряют давления воды, чтобы в случае использования гидранта напор был достаточным для быстрого пожаротушения.
"Для Нижегородского водоканала работа с гидрантами в числе приоритетных, так как в случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей. Проверка помогает вовремя выявить и устранить неисправности. Так в ходе плановых работ за первое полугодие 2021 года было заменено 67 гидрантов", - отметил первый заместитель генерального директора АО "Нижегородский водоканал" Михаил Шмелев.
Проверка гидрантов проводится два раза в год. Кроме того, после каждого использования гидранта его тестируют на работоспособность.
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