Контраварийные мероприятия в доме № 17 по улице Краснодонцев начнутся в ближайшее время Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Подрядная организация, с которой заключён муниципальный контракт, начала подготовку к проведению контраварийных мероприятий в многоквартирном доме № 17 по улице Краснодонцев. Об этом сообщили в главном управлении по капитальному строительству города Нижнего Новгорода.

В ведомстве отметили, что после завершения работ, жители смогут, наконец, попасть в свои квартиры и вынести имущество.

Напомним, 11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошёл взрыв бытового газа. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его было решено снести.

После взрыва и разрушения части дома в июле прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации. Все жители были временно расселены по договорам коммерческого найма за счёт средств, поступивших из резервного фонда правительства Нижегородской области.

В ГлавУКСе также напомнили, что на данный момент подобран участок под строительство дома для расселения жителей, он расположен на улице Героя Васильева. На данный момент уже подготовлена предпроектная документация.

Строительство будет осуществлено за счёт средств консолидированного бюджета Нижегородской области, городской бюджет также софинансирует 1% средств. Ранее сообщалось, что в общей сложности из бюджета Нижнего Новгорода и Нижегородской области на строительство дома будет выделено 415,4 млн рублей. В настоящее время организована работа по подготовке конкурсной документации.