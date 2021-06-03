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Экономика

Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 17,2 млрд рублей

05 июля 2021 16:10  [76] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Объём государственного долга с 1 января по 1 июля 2021 года в Нижегородской области снизился на 17,2 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Согласно информации, на данный момент госдолг региона составляет 68,3 млрд рублей. В ведомстве пояснили, что снижение связано с досрочным погашением кредитов кредитных организаций в январе 2021 года в сумме 15,2 млрд рублей за счёт использования временно свободных средств на едином счёте областного бюджета, а также с уменьшением в мае 2021 года объёма долга по ценным бумагам в сумме 2 млрд рублей.

В частности, структура долга на 1 июля 2021 года на 57,8% состоит из государственных ценных бумаг, на 41,9% – из бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета. Кроме того, 0,3% долга приходится на государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют, отметили в Минфине.

Напомним, в январе-мае 2021 года министерство финансов Нижегородской области произвело выплату накопленного купонного дохода держателям государственных облигаций Нижегородской области 2016-го, 2017-го, 2018-го, 2019-го, 2020-го года выпуска в общей сумме 1,4 млрд рублей и процентные платежи по кредитам коммерческих банков на сумму 42,7 млн рублей за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели.

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Теги:
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