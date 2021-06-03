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Общество

Фестивали "Театральное Приволжье" и "ФормАрт" не будут отменять

05 июля 2021 16:53  [30] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев 5 июля в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам реализации окружных общественных проектов в летний период 2021 года. Об этом сообщили в пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Олег Машковцев отметил, что в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации из-за коронавируса были внесены существенные изменения в проекты, которые запланированы на лето 2021 года.

"На федеральном и региональном уровнях принимаются меры, направленные на снижение риска роста новых заражений. Меняются форматы и переносятся как наиболее значительные федеральные, так и окружные и региональные мероприятия", – подчеркнул заместитель полпреда.

Так, например, проведение окружного оборонно-спортивного лагеря "Гвардеец" отменяется и переносится на 2022 год. Тем не менее, победители окружных региональных этапов будут отмечены наградами.

А вот финал окружного конкурса "Успешная семья Приволжья" (7-8 июля, Чувашская Республика) состоится в запланированном формате, поскольку количество непосредственных участников мероприятия не превышает 150 человек. Конкурс пройдет в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

При соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и практически в полном формате планируется провести фестивали "Театральное Приволжье" и "ФормАрт".

В частности, приём заявок на участие в фестивале "ФормАрт" продлён до 14 июля. Как уточнили в пресс-службе полпредства, этот проект направлен на развитие уличного искусства, а также поддержку творчества молодых граффити-художников. Тема фестиваля в 2021 году – "Взгляд в будущее". Для участия в проекте художники должны создать стрит-арт объекты про одному из трех тематических направлений: "Новые технологии", "Человек и наука" и "Мир будущего".

Ранее также сообщалось, что молодежный форум ПФО «iВолга» перенесён на 20-24 августа 2021 года. Более того, форум пройдет в дистанционном формате. D настоящее время организаторами разрабатываются новый порядок проведения образовательной, грантовой, культурно-развивающей программ Форума, а также форматы крупнейших окружных мероприятий в рамках "iВолги". Отмечается, что в режиме онлайн запланированы: встреча участников Форума с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и высшими должностными лицами регионов округа; заседание Совета ректоров вузов ПФО; конкурс грантов Фонда гражданского общества ПФО; выставка научно-технического творчества; музыкальный фестиваль молодежных исполнителей и коллективов и чемпионат ПФО по игре "Что? Где? Когда?".

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Теги:
Молодежь Полномочный представитель Президента РФ Фестиваль
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