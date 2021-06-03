Более трех тысяч человек вылетели из Нижнего Новгорода в Турцию за неделю Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более трех тысяч человек вылетели из Нижнего Новгорода в Турцию за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно информации, в летном расписании вылеты на курорт запланированы у восьми авиакомпаний: Pegas Fly, Nordwind, Red Wings, AZUR Air, Royal Flight, "Россия", "Уральские авиалинии" и "Ямал".

В настоящее время из столицы ПФО можно улететь в Турцию (Анталья) 14 раз в неделю, а в некоторые даты запланировано до четырех рейсов в день.

Отметим, что в период с 23 по 30 июня рейсами из Нижнего Новгорода в Анталью воспользовались более 3,2 тысячи человек.

Напомним, что первый после длительного перерыва самолет в Турцию вылетел из нижегородского аэропорта 23 июня.

Ранее сообщалось, что авиарейсы в Турцию из российских городов стали возможными с 00:00 22 июня.