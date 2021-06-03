Фото:
Более трех тысяч человек вылетели из Нижнего Новгорода в Турцию за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".
Согласно информации, в летном расписании вылеты на курорт запланированы у восьми авиакомпаний: Pegas Fly, Nordwind, Red Wings, AZUR Air, Royal Flight, "Россия", "Уральские авиалинии" и "Ямал".
В настоящее время из столицы ПФО можно улететь в Турцию (Анталья) 14 раз в неделю, а в некоторые даты запланировано до четырех рейсов в день.
Отметим, что в период с 23 по 30 июня рейсами из Нижнего Новгорода в Анталью воспользовались более 3,2 тысячи человек.
Напомним, что первый после длительного перерыва самолет в Турцию вылетел из нижегородского аэропорта 23 июня.
Ранее сообщалось, что авиарейсы в Турцию из российских городов стали возможными с 00:00 22 июня.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+