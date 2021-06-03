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"Нижегородская область занимает четвертое место в РФ по показателю развития промышленности", - Евгений Люлин

06 июля 2021 09:58  [128] Бизнес

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Нижегородская область занимает четвертое место в России по комплексному интегрированному показателю развития промышленности", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя выставку "ИННОПРОМ".

По его словам, данная выставка - одна из важнейших международных выставок, "экспортная витрина" России.

"Участие в таких международных проектах позволяет реализовать огромный экспортный потенциал нижегородских компаний. Радует, что сегодня мы имеем возможность общаться вживую и получать от этого максимум пользы. В 2021 году здесь представляют свои стенды, экспозиции и продукцию ведущие компании из 60-ти регионов России, из 22-х стран мира", - заявил Евгений Люлин.

"Нижегородская область традиционно участвует в выставке "ИННОПРОМ". В прошлые годы нашими предприятиями здесь были презентованы десятки инновационных импортозамещающих разработок – порошковая металлургия, "умные" костюмы для спортсменов, оборудование для реабилитации инвалидов и многое другое. В этом году также представлено много новых разработок. Огромный интерес у специалистов вызывает подводный беспилотник "Сарма", разработанный в ЦКБ "Лазурит". Его производство налажено на Нижегородском заводе имени 70-летия Победы. Это уникальная техника позволяет, например, осматривать подводные газопроводы, проводить глубоководные научные исследования", - отметил Евгений Люлин.

"На форуме были озвучены рейтинги минпромторга по развитию регионов. Нижегородская область занимает четвертое место в России по комплексному интегрированному показателю развития промышленности, показав результат лучше, чем у Московской и Свердловской областей и Республики Татарстан. Считаю, что это хороший результат. Мы гордимся этим и нам есть, к чему стремиться", - подчеркнул Евгений Люлин.

"В рамках мероприятий "ИННОПРОМа" обсуждаются важнейшие темы и ключевые тренды в промышленности: энергетическая безопасность, зеленые технологии, роботизация и цифровизация. Стратегическая тема форума – гибкость производства, возможности его адаптации к меняющимся условиям. Мы живём в быстроменяющемся мире, где менеджмент должен успевать распознавать новые возможности и перестраивать под них системы управления, где большую роль начинают играть вузы, создающие новые стартапы. Надеюсь, все участники форума, и российские, и иностранные, сумеют найти все нужные форматы работы, которые нам позволят эффективно развиваться", - заключил председатель Заксобрания Нижегородской области.

СПРАВКА:
"ИННОПРОМ" является ведущей индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

В этом году страной-партнером выставки выступает Италия, запланировано обсуждение двустороннего сотрудничества и обмен опытом между представителями российского и итальянского бизнеса. Помимо павильона страны-партнера, на выставке планируются национальные стенды Венгрии, Германии, Японии, Беларуси, Польши, Австрии и Узбекистана.

В рамках деловой миссии будут проводиться прямые B2B коммуникации с международными производителями из Европы, Азии в онлайн и офлайн-формате.

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Теги:
Евгений Люлин
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