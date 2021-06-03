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"ТНС энерго Нижний Новгород": что такое энергобонусы и как их получить? Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, в компании приходит множество вопросов от клиентов о том, как можно заработать энергобонусы в программе лояльности "Энергобонус рубль бережет".
Напомним, энергобонусы (ЭБ) – это баллы, которые клиентам начисляются ежемесячно с мая 2021 года и единоразово в январе 2022 года, за выполнение условий программы лояльности. Потребители могут копить в течение 2021 года энергобонусы (ЭБ) и обменивать их на бесплатное энергопотребление или на мелкую бытовую технику. Ежемесячно клиентам начисляются энергобонусы:
В финале акции клиентам, принявшим в ней участие, будут доначислены ЭБ за выполнение следующих условий:
Количество накопленных энергобонусов для участия в финале акции:
Организатор – "ТНС энерго НН" подведет итоги акции в феврале 2022 года и определит 100 победителей. Подробные условия акции и алгоритм отбора победителей размещены на сайте.
Если клиенты ранее, до старта акции, уже подключили личный кабинет, электронную квитанцию или вступили в сообщество "ТНС энерго НН" Вконтакте, то энергобонусы будут начислены автоматически.
С 25 июля количество начисленных энергобонусов можно будет узнать на сайте nn.tns-e.ru.
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