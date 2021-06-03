"ТНС энерго Нижний Новгород": что такое энергобонусы и как их получить? Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго Нижний Новгород": что такое энергобонусы и как их получить? Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в компании приходит множество вопросов от клиентов о том, как можно заработать энергобонусы в программе лояльности "Энергобонус рубль бережет".

Напомним, энергобонусы (ЭБ) – это баллы, которые клиентам начисляются ежемесячно с мая 2021 года и единоразово в январе 2022 года, за выполнение условий программы лояльности. Потребители могут копить в течение 2021 года энергобонусы (ЭБ) и обменивать их на бесплатное энергопотребление или на мелкую бытовую технику. Ежемесячно клиентам начисляются энергобонусы:

2 ЭБ – за оплату счета до 10 числа каждого месяца;

3 ЭБ – за оплату рекомендуемого платежа на протяжении 6 месяцев в течение 2021 года.

В финале акции клиентам, принявшим в ней участие, будут доначислены ЭБ за выполнение следующих условий:

1 ЭБ – за использование сервиса "электронная квитанция" на протяжении 2021 года,

1 ЭБ – за использование мобильного приложения "ТНС энерго" на протяжении 2021 года,

1 ЭБ – за использование личного кабинета "ТНС энерго" на протяжении 2021 года,

1 ЭБ – за вступление в сообщество "ТНС энерго Нижний Новгород" Вконтакте. Для этого необходимо прислать на почту konkurs@nn.tns-e.ru скриншот сообщества "ТНС энерго НН" Вконтакте, где указано, что вы являетесь участником сообщества, указать ФИО, № лицевого счета, e-mail, мобильный телефон. Данное требование относится также и к тем клиентам, кто уже состоит в сообществе "ТНС энерго НН" Вконтакте;

По 1 ЭБ – за конструктивный отзыв в справочниках Яндекс, Гугл или 2ГИС (1 ЭБ за каждый отзыв, максимальное количество энергобонусов по данному условию не превышает 3 ЭБ за весь период акции). Для начисления ЭБ клиентам "ТНС энерго НН" за отзывы так же необходимо прислать на почту konkurs@nn.tns-e.ru скриншот своего отзыва в справочнике, указать ФИО, № лицевого счета, e-mail, мобильный телефон.

Количество накопленных энергобонусов для участия в финале акции:

От 25 ЭБ – возможность выиграть сертификат на бесплатное электропотребление на суммы 3 000 рублей и 13 000 рублей;

От 13 до 25 ЭБ – возможность выиграть сертификат на мелкую бытовую технику от партнеров акции.

Организатор – "ТНС энерго НН" подведет итоги акции в феврале 2022 года и определит 100 победителей. Подробные условия акции и алгоритм отбора победителей размещены на сайте.

Если клиенты ранее, до старта акции, уже подключили личный кабинет, электронную квитанцию или вступили в сообщество "ТНС энерго НН" Вконтакте, то энергобонусы будут начислены автоматически.

С 25 июля количество начисленных энергобонусов можно будет узнать на сайте nn.tns-e.ru.