Рабочий погиб в центре Нижнего Новгорода, упав со строительных лесов Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рабочий погиб в центре Нижнего Новгорода, упав со строительных лесов. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователи завершили расследование уголовного дела по стать "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человек", которое было возбуждено в отношении директора строительной компании.

Инцидент произошел 29 мая. Рабочий, находясь на строительных лесах, при выполнении работ по капремонту фасада дома в переулке Холодный упал с высоты 8 метров. Он был доставлен в больницу им. Н.А. Семашко, но там он скончался от полученных травм спустя несколько дней.

По версии следователей, директор строительной компании не обеспечил рабочего средствами индивидуальной защиты и не провел инструктажа по технике безопасности.

Сейчас дело направлено в суд для принятия решения о назначении в отношении виновного меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.