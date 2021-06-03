"Редкие случаи заболевания коронавирусом после вакцинации протекают легче", - Наталия Кучеренко Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Редкие случаи заболевания коронавирусом после вакцинации протекают легче", - сообщила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко в ходе брифинга для СМИ 6 июля 2021 года.

"Мы однозначно видим, что после вакцинации человек может заразиться коронавирусом. Такие случаи есть, но заболевание протекает легче. Как говорят коллеги медики, в реанимации нет людей, которые привиты. От тяжести прививка точно защищает", - сказала она.

Наталия Кучеренко подчеркнула, что в большей части вакцинировавшиеся люди не заболевают.

Ранее сообщалось, что порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно. Статистики заболевших после вакцинации в регионе не ведется.

"Есть только наблюдения за тем, как пациенты переносят вакцинацию. Побочные явления есть после всех вакцин без исключения, но тяжелые - редко. Мы видели три таких случая, когда люди болели новой коронавирусной инфекцией с тяжелой симптоматикой. У них было большое поражение легких в пределах 50% и температура. Летальных исходов после вакцинации не зарегистрировано", - ранее заявлял министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.