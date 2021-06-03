Ремонт фонтана завершается в сквере у ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт фонтана завершается в сквере у ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом главе города Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву доложил глава Канавинского района Олег Алёшин.

По его словам, сейчас в сквере укладывают новые дорожки из четырех видов плитки, устанавливают бортовой камень. Затем подрядчик приступит к установке малых архитектурных форм, уложит газон, посадит деревья и кустарники. Знаковым событием для района станет запуск фонтана, который долгое время был заброшен. Обновленное пространство планируется открыть 15 июля.

"В настоящее время основные работы идут в графике, есть небольшая задержка по поставке одного из видов плитки, но подрядчик заверил, что это не повлияет на сроки сдачи объекта", - сказал Юрий Шалабаев.

Также в Канавинском районе обновляют порядка 60 фасадов зданий. А работы по ремонту фасада здания нижегородского метрополитена идут с небольшим опережением графика и близятся к завершению.

"Здание метрополитена является тем объектом, которые гости видят в числе первых, и, конечно, его внешний вид последнее время портил впечатление от города. Сейчас фасад оштукатурен, частично покрашен и совсем скоро будет готов", - заявил мэр.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин предложил главе города после завершения всех работ создать на обновленном фасаде граффити на тему, посвященную истории нижегородского метро. Глава города поддержал идею.

Напомним, что ранее Юрий Шалабаев уже посетил с проверкой хода выполнения работ, проводимых в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, Ленинский и Нижегородский районы. В ходе объездов мэр заявил, что за несоблюдение сроков строительства детского сада на ул. Молитовской в Ленинском районе будет оштрафован подрядчик, и призвал ускориться с выполнением работ по благоустройству сквера Горького в Нижегородском районе.