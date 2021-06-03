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ПСБ и "Росатом" на площадке ЦИПР в Нижнем Новгороде заключили соглашение о сотрудничестве

06 июля 2021 17:40  [118] Бизнес
Антон Дроздов

Антон Дроздов

Фото: Роман Яровицын

Руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов выступил на шестой конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) с докладом "Инновации в ОПК и гособоронзаказе. Финансовый сектор как драйвер цифровизации".

Во время пресс-подхода Антон Дроздов сообщил, что ПСБ и "Росатом" договорились о создании совместного предприятия - межотраслевого Центра компетенций и обслуживания. Основная задача центра - оказание предприятиям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета. Также центр будет предлагать предприятиям комплексные решения по внедрению импортонезависимых систем.

"Мы создаем Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК, который поможет, по нашим оценкам, снизить издержки для этих предприятий до 30%. Кроме того, у них появятся новые возможности, например, в вопросе замещения импортной ИТ-инфраструктуры. В Нижегородской области имеется свой пул предприятий ОПК, и я считаю, что опыт новой организации будет им также интересен", - рассказал Антон Дроздов.

Создание на базе предприятий ОПК гражданских производств является важной задачей, которую ранее поставил президент России, подчеркнул топ-менеджер ПСБ. Диверсификация предполагает расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентацию рынков сбыта, а также освоение новых видов производств с целью повышения эффективности работы компании. При этом согласно данным исследования, проведенного банком среди 240 предприятий ОПК, у 70% предприятий ОПК низкий рейтинг с точки зрения гражданских компетенций.

"ПСБ уже внимательно изучает ряд конкретных проектов по диверсификации. В Нижегородской области мы рассматриваем проекты в ОЭЗ "Кулибин": это импортозамещающее производство декоративной пленки мощностью 9 тысяч тонн и создание технопарка для работы предприятий, оказывающих технологическое содействие топливно-энергетическому комплексу", - сообщил Антон Дроздов.

Он пояснил, что в таком проекте компетенции предприятий ОПК призваны совершенствовать технологии производства, переработки и транспортировки нефтепродуктов. В этом случае предприятия ТЭК получат новые возможности по снижению издержек, а оборонные предприятия, в свою очередь, - необходимые условия для производства и сбыта гражданской продукции. В свою очередь это благоприятно скажется и на самой области, которая продолжит развиваться благодаря новым налоговым поступлениям и создаваемой инфраструктуре.

Также стало известно, что в Нижегородской области идет обсуждение возможности создания центра "Квантовая долина», в правительстве региона в настоящее время проходит межведомственное согласование. Спикер ПСБ отметил, что банк намерен опираться на инфраструктуру "Квантовой долины" как на площадку для обсуждения и реализации проектов диверсификации предприятий ОПК. Такие центры способствуют передаче компетенций из сектора ОПК в гражданский сектор. "Такая практика хорошо зарекомендовала себя в Рязанской области, где подобный центр уже действует".

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Теги:
Банки ОПК Росатом
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