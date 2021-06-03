Нижегородские центры занятости переходят на дистанционный формат предоставления услуг Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В связи со вступлением в силу с 1 июля 2021 года изменений в федеральный Закон о занятости населения предоставление услуг в сфере занятости населения теперь будет осуществляться дистанционно: через единую цифровую платформу "Работа в России" и портал госуслуг (в части подачи заявления).

"В срок до 1 августа система работает в тестовом режиме. С 1 августа граждане дистанционно смогут получить одну услугу - содействие в поиске работы, а с 1 декабря - все услуги в сфере занятости", - рассказала руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

Она пояснила, что если клиент (соискатель или работодатель) захочет лично прийти в центр занятости населения, то ему будет обеспечен бесплатный доступ к единой цифровой платформе, единому порталу государственных и муниципальных услуг, региональным порталам государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с изменениями новый алгоритм предоставления услуги по поиску работы будет таким:

- единая цифровая платформа "Работа в России" автоматически подбирает гражданину перечень из 10 вакансий;

- центр занятости населения направляет этот перечень соискателю;

- соискатель выбирает для себя две лучшие из предложенных вакансий и сообщает в центр занятости населения;

- специалисты центра занятости населения договариваются с работодателями о собеседованиях;

- центр занятости населения направляет гражданину два направления на собеседования;

- соискатель самостоятельно связывается с работодателями и проходит собеседования;

- работодатель по итогам собеседования ставит на портале "Работа в России" соответствующую отметку (отказ/принят на работу).

"При этом взаимодействие гражданина с центром занятости осуществляется строго через личный кабинет на портале "Работа в России" или портал госуслуг. Поэтому нижегородцам, находящимся в поиске работы, важно не забывать заносить туда всю информацию и отслеживать изменения своего статуса", - добавила Арина Садулина.

Она также обратила внимание соискателей на то, что если раньше для постановки на учет резюме соискателя не требовалось, то теперь центр занятости населения вправе отказать в постановке на учет гражданину без резюме.