Елена Гурьева назначена и.о главврача Нижегородской областной детской больницы

Елена Гурьева назначена исполняющей обязанности главного врача Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ). Соответствующий приказ подписал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, это решение принято для синхронизации работы двух крупнейших педиатрических стационаров Нижнего Новгорода – детской городской и областной больниц.
Отмечается, что Елена Гурьева с 2018 года возглавляет детскую городскую клиническую больницу №1, является главным внештатным педиатром минздрава региона.
Инна Кондратьева, возглавлявшая больницу ранее, теперь назначена главным врачом детской городской поликлиники №39 Советского района.
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