Елена Гурьева назначена и.о главврача Нижегородской областной детской больницы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Елена Гурьева назначена исполняющей обязанности главного врача Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ). Соответствующий приказ подписал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, это решение принято для синхронизации работы двух крупнейших педиатрических стационаров Нижнего Новгорода – детской городской и областной больниц.

Отмечается, что Елена Гурьева с 2018 года возглавляет детскую городскую клиническую больницу №1, является главным внештатным педиатром минздрава региона.

Инна Кондратьева, возглавлявшая больницу ранее, теперь назначена главным врачом детской городской поликлиники №39 Советского района.

Фото: пресс-служба правительства региона