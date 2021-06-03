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Общество

Елена Гурьева назначена и.о главврача Нижегородской областной детской больницы

07 июля 2021 09:46  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Елена Гурьева назначена исполняющей обязанности главного врача Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ). Соответствующий приказ подписал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, это решение принято для синхронизации работы двух крупнейших педиатрических стационаров Нижнего Новгорода – детской городской и областной больниц.

Отмечается, что Елена Гурьева с 2018 года возглавляет детскую городскую клиническую больницу №1, является главным внештатным педиатром минздрава региона.

Инна Кондратьева, возглавлявшая больницу ранее, теперь назначена главным врачом детской городской поликлиники №39 Советского района.

Фото: пресс-служба правительства региона

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Теги:
больницы Дети
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