Банк "Открытие": около половины жителей ПФО готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": около половины жителей ПФО готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком в период с 25 по 30 июня.

Согласно информации, большинство респондентов округа не видят необходимости в "пышной" свадьбе. Только 24% считают, что свадебная церемония должна быть роскошной, чтобы запомниться на всю жизнь.

Нейтрально к роскошным свадьбам относятся 46% опрошенных жителей ПФО. Еще 29% заявили об отрицательном отношении к этому.

66% респондентов округа нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию. 16% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители – это поможет провести торжество на высоком уровне. 18% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.

Около половины опрошенных жителей Приволжья (49%) заявили, что самостоятельно финансировали свои свадьбы. 29% устраивали свадьбы на деньги родственников и родителей. У 35% не было свадеб. 3% респондентов брали для свадьбы кредит в банке.

При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают лишь 27% респондентов округа. 73% полагают, что кредит на свадьбу брать нецелесообразно: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.

8% опрошенных жителей ПФО заявили о том, что у них нет денег на свадьбу. Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить 9% респондентов, 50-100 тысяч - 22%, от 100 до 200 тысяч рублей - 16%, от 200 до 300 тысяч рублей - 11%, от 300 до 400 тысяч рублей - 6%, от 400 до 500 тысяч рублей - 3%, свыше 500 тысяч - 6%.