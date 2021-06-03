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Общество

Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде

07 июля 2021 10:14  [25] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 7 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на электросетях.

Под отключения попали дома в двух районах города. С 9:00 до 13:00 света не будет в домах №№1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1 в Автозаводском районе. Кроме того, с 12:00 до 17:00 свет отключат в домах №№21, 23, 29 по Московскому шоссе в Канавинском районе.

Напомним, что в конце июня более 13 тысяч жителей Нижегородской области остались без электричества из-за непогоды. Речь идет о 4 425 домах в 41 населенном пункте региона.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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