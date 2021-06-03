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Экономика

Нижегородский НОЦ объявил конкурс на финансирование лучших научных проектов

07 июля 2021 10:42  [106] Экономика

АНО "Нижегородский НОЦ" объявила конкурс на финансирование лучших научно-технических (технологических) проектов своих участников. Об этом сообщили в центре.

Согласно информации, НОЦ вошел в число 10 научно-образовательных центров мирового уровня, которым по результатам деятельности в 2020 году выделен федеральный грант в размере 128 млн рублей.

Поддержка научно-технических проектов – самая оптимальная форма расходования средств федерального гранта. Цель конкурса - выявление лучших проектов, наиболее перспективных с точки зрения внедрения разработанных технологий на промышленных предприятиях. На их финансирование планируется направить более 60% федерального гранта.

Каждый участник Нижегородского НОЦ может представить на конкурс не более трех проектов. Сбор заявок завершится до конца июля 2021 года. Затем проекты будут оценивать высококвалифицированные специалисты из разных регионов страны. Победители будут объявлены до 13 сентября 2021 года.

Всего по итогам конкурса планируется поддержать до 10 проектов. Объем финансирования каждого составит от 5 до 10 млн рублей.

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, каждый участник НОЦ может представить на экспертную оценку свои проекты.

"Сейчас в состав Нижегородского НОЦ входят 29 организаций-участников. В контуре деятельности консорциума - более 110 высокотехнологичных проектов", - заявлял Глеб Никитин.

Напомним, 7 июня 2021 года на оперативном совещании председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что на поддержку 10 научно-образовательных центров мирового уровня в 2021 году в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 млрд рублей.

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