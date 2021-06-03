Жару до +33°С прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жару до +33°С прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 7 по 13 июля по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается жара 30-33°С.

В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными явлениями. В частности, возможно возникновение и увеличение количества природных пожаров.

Также увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.

Напомним, что весь конец недели, по прогнозам синоптиков, будет малооблачным и без осадков.