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Общество

Жару до +33°С прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни

07 июля 2021 11:10  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жару до +33°С прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 7 по 13 июля по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается жара 30-33°С.

В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными явлениями. В частности, возможно возникновение и увеличение количества природных пожаров.

Также увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.

Напомним, что весь конец недели, по прогнозам синоптиков, будет малооблачным и без осадков.

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