Около 1 300 торговых объектов и точек общественного питания проверили в регионе с начала года Общество

Фото: администрация Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники департамента региональной безопасности и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 6 июля провели очередную проверку торговых точек на предмет соблюдения норм, установленных указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности".

Начальник отдела анализа и административного производства министерства торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Марченков рассказал, что его коллеги ежедневно проверяют рынки, продуктовые магазины и организации общественного питания. Он отметил, что по большому счёту все предписанные требования соблюдаются . Но если на кассах посетителей не обслуживают без масок, в торговых залах иногда это требование игнорируется.

"Мы рекомендуем руководителям торговых центров, чтобы они усилили контроль за соблюдением требований указа. Но граждане при этом тоже должны проявлять сознательность. С начала года мы проверили около 1 300 объектов, было объявлено порядка 400 предупреждений, составлено около 40 протоколов", - добавил глава Минпрома.

Всего с начала года в регионе проверено около 4 500 юридических лиц, проведено порядка 4 000 профилактических бесед, составлено 85 протоколов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пояснил, что важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, для этого необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности.

Напомним, за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" статьёй 20.6.1 КоАП РФ определена мера ответственности в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение эти цифры увеличиваются в несколько раз. Кроме того, возможно административное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, в регионе согласно указу губернатора действует режим повышенной готовности. В соответствии с последними изменениями в указ, ужесточён контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что нижегородские кинотеатры также проверили на соблюдение режима повышенной готовности.