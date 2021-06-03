Число нижегородцев, поощряемых памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду", предложили увеличить Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Список из 100 нижегородцев для поощрения Памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду" был передан председателю Гордумы Олегу Лавричеву 6 июля 2021 года для согласования. Список был сформирован по итогам рейтингового голосования.

Олег Лавричев, возглавляющий комиссию, поблагодарил коллег-депутатов за проведённую работу и отметил, что сделать выбор было очень сложно.

"В городскую Думу поступило 129 ходатайств, то есть кандидатов было больше, чем число поощряемых, предусмотренное Положением о Памятном знаке, – заявил спикер городской Думы. – Уверен, что не все учреждения, предприятия и общественные организации успели направить документы в установленные сжатые сроки. Поэтому предлагаю рассмотреть возможность увеличения числа граждан, поощряемых Памятным знаком к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода, чтобы никто из достойных нижегородцев не был забыт в юбилейный год".

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев поддержал эту инициативу и предложил в первую очередь отметить кандидатов, которые не вошли в итоговый список. "Предлагаю 29 человек автоматически включить в дополнительный перечень для поощрения и обязательно их наградить, потому что они были представлены к этому Памятному знаку общественностью", – отметил он.

По словам заместителя председателя городской Думы Владимира Тарасова, отобрать только 100 человек было трудно, так как все заявленные кандидаты имеют весомые профессиональные и общественные достижения.

"Для многих наших земляков этот знак внимания будет очень важен: они его заслужили своим трудом", – заявил председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.

Члены комиссии приняли решение до заседания городской Думы определиться с дополнительным числом граждан, поощряемых Памятным знаком, и проработать соответствующие изменения в Положение.

Напомним, итоговый список из 1000 граждан для поощрения Памятным знаком будет сформирован городской Думой и утвержден на заседании в июле.

Напомним, памятный знак получат 1 000 нижегородцев: 100 из них выберет председатель гордумы, 100 - глава Нижнего Новгорода, ещё 800 будет определено по предложениям администраций районов города.