Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2021 13:07  [56] Ограждения с символикой города установят вокруг двух старых домов к 800-летию Нижнего Новгорода
07 июля 2021 12:49  [161] Подземный пешеходный переход у дворца спорта "Нагорный" освободили от торговых точек
07 июля 2021 12:28  [117] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 7 июля
07 июля 2021 12:27  [89] Число нижегородцев, поощряемых памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду", предложили увеличить
07 июля 2021 12:07  [106] Обновленный кабинет ортодонта открылся в детской стоматологии на Б.Покровской
07 июля 2021 11:41  [116] Около 1 300 торговых объектов и точек общественного питания проверили в регионе с начала года
07 июля 2021 11:36  [139] Заключение госэкспертизы по фуникулеру в Городце ожидается во второй половине текущего года
07 июля 2021 11:16  [1111] "Доброрубли" начисляются нижегородцам за прохождение вакцинации
07 июля 2021 11:10  [271] Жару до +33°С прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни
07 июля 2021 10:14  [154] Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
Общество

Ограждения с символикой города установят вокруг двух старых домов к 800-летию Нижнего Новгорода

07 июля 2021 13:07  [56] Общество
Предлагаемые логотипы

Предлагаемые логотипы

Фото: с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ограждения с символикой города установят вокруг двух старых домов в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" объявил электронный конкурс по поиску подрядчика для "оказания услуг по декорированию земельных участков ограждениями с символикой города Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия со дня основания города".

Речь идет об участках по адресам: ул. Б. Печерская, д. 72 (два участка) и ул. Маслякова, д.30. Отметим, что деревянные дома, находящиеся на этих участках, датируются XIX — начала XX вв.

Там предлагается установить металлические ограждения с пластиковыми логотипами с символикой города. На ул. Б. Печерская установят 20 логотипов, на ул. Маслякова - 14 логотипов.

В частности, в предлагаемых к установке логотипах узнается Нижегородский кремль, памятники Минину и Пожарскому, Горькому и Чкалову, стадион "Нижний Новгород" и другие. 

Общая протяженность ограждений составит 133,5 погонных метров.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1,7 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год.

Подрядчика планируется определить до 13 июля. Работы должны быть выполнены к юбилею города.

Напомним, около 70 световых инсталляций за 53 млн рублей украсят улицы Нижнего Новгорода к 800-летию. Речь идет об огромных светящихся конструкциях: сферах, надписях и даже трамвае.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Праздники Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph