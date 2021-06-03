Ограждения с символикой города установят вокруг двух старых домов к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Предлагаемые логотипы Фото: с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ограждения с символикой города установят вокруг двух старых домов в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" объявил электронный конкурс по поиску подрядчика для "оказания услуг по декорированию земельных участков ограждениями с символикой города Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия со дня основания города".

Речь идет об участках по адресам: ул. Б. Печерская, д. 72 (два участка) и ул. Маслякова, д.30. Отметим, что деревянные дома, находящиеся на этих участках, датируются XIX — начала XX вв.

Там предлагается установить металлические ограждения с пластиковыми логотипами с символикой города. На ул. Б. Печерская установят 20 логотипов, на ул. Маслякова - 14 логотипов.

В частности, в предлагаемых к установке логотипах узнается Нижегородский кремль, памятники Минину и Пожарскому, Горькому и Чкалову, стадион "Нижний Новгород" и другие.

Общая протяженность ограждений составит 133,5 погонных метров.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1,7 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год.

Подрядчика планируется определить до 13 июля. Работы должны быть выполнены к юбилею города.

Напомним, около 70 световых инсталляций за 53 млн рублей украсят улицы Нижнего Новгорода к 800-летию. Речь идет об огромных светящихся конструкциях: сферах, надписях и даже трамвае.