Болгария изменила правила въезда для россиян Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Болгария изменила правила въезда для россиян. Соответствующая информация размещена на сайте минздрава страны, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Согласно информации, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в России, Болгария не закрывает границы для российских граждан.



Тем не менее, с 8 июля Болгария вводит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех российских туристов в возрасте от 12 лет, независимо от их того, прививались они от коронавируса или нет.



Вакцинированным путешественникам потребуется отрицательный результат ПЦР-теста проведенного за 72 часа до въезда. В случае, если гражданин России прибудет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, его могут отправить на десятидневный карантин.



Ранее сообщалось, что Болгария разрешила въезд россиянам с 1 мая.



При этом Россия возобновила регулярное авиасообщение с Болгарией с 28 июня. Оперштаб разрешил прямые перелеты в Софию, а также на черноморские курорты Болгарии – Бургас и Варну.