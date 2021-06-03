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Общество

Болгария изменила правила въезда для россиян

07 июля 2021 14:21  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Болгария изменила правила въезда для россиян. Соответствующая информация размещена на сайте минздрава страны, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно информации, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в России, Болгария не закрывает границы для российских граждан.

Тем не менее, с 8 июля Болгария вводит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех российских туристов в возрасте от 12 лет, независимо от их того, прививались они от коронавируса или нет.

Вакцинированным путешественникам потребуется отрицательный результат ПЦР-теста проведенного за 72 часа до въезда. В случае, если гражданин России прибудет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, его могут отправить на десятидневный карантин.

Ранее сообщалось, что Болгария разрешила въезд россиянам с 1 мая.

При этом Россия возобновила регулярное авиасообщение с Болгарией с 28 июня. Оперштаб разрешил прямые перелеты в Софию, а также на черноморские курорты Болгарии – Бургас и Варну.

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