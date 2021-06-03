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Бетонную смесь слили под деревья на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Об этом написала жительница города Катерина Золина на своей странице в соцсети Facebook.
"Бетономешалка слила бетон под куст, и рабочие его лопатами забрасывают в яму", - рассказала она.
Нижегородка сопроводила публикацию видеозаписью, на которой видна деятельность рабочих.
Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии, по данному факту управление административно-технического и муниципального контроля начало административное производство.
На набережную Федоровского для оценки ситуации отправится инспектор МКУ "Горкомэкология Нижнего Новгорода".
Напомним, на набережной сейчас ведутся работы по благоустройству. К августу 2021 года они будут проведены в центральной части территории с террасами и пешеходные мосты. На территории появятся игровые и спортивные зоны, места для отдыха, будет обновлено мощение и освещение, а также высажены взрослые деревья. Кроме того, здесь укрепят склоны, высадят газоны и цветники. Здесь также появятся променад, амфитеатр, а также световая инсталляция из 300 светильников. Площадь благоустройства в 2021 году затронет 7 га.
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